Detenzione e spaccio di droga, giovane denunciato (Di sabato 12 ottobre 2024) I carabinieri della Stazione di Gambettola hanno denunciato un giovane, ritenuto il presunto responsabile del reato di "Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti". I militari, nel corso di un servizio volto a contrastare il fenomeno dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, nei luoghi di aggregazione giovanile, hanno proceduto al controllo di un gruppo di ragazzi che si trovavano all'interno di un parco. Ai carabinieri non è sfuggito l'atteggiamento nervoso ed elusivo di uno dei giovani che, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un involucro di cellophane, nascosto nella tasca dei pantaloni, contenente una ventina di grammi di hashish e un bilancino di precisione. L'involucro contenente l'hashish e il bilancino sono stati sequestrati e per il giovane è scattata la denuncia per Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

