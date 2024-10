Dengue a Pesaro, aumenta l’area di disinfestazione: ecco dove (Di sabato 12 ottobre 2024) Pesaro, 12 ottobre 2024 – La Dengue preoccupa, ma non troppo a Pesaro. Appena ieri il virologo pesarese Roberto Burioni dichiarava di essere non proprio tranquillo di dover tenere una conferenza stampa in città, e per questo di ripartire immediatamente dopo. A molti pesaresi le esternazioni del professore sono parse un po’ eccessive, intanto però aumentano le aree interessate dalla disinfestazione, anche se Biancani rassicura che “è solo a scopo preventivo”. Entro la notte di martedì 16 ottobre il raggio di intervento per la disinfestazione si amplierà quindi, rimanendo tuttavia sempre circoscritto alla zona mare, dove lo scorso 4 ottobre si è riscontrato un caso in viale Napoli, arrivati a due in tutto. “Non si sono verificati altri contagi di Dengue in città, la nostra è solo un’azione prevendita – ha precisato il sindaco Andrea Biancani -. Ilrestodelcarlino.it - Dengue a Pesaro, aumenta l’area di disinfestazione: ecco dove Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 12 ottobre 2024), 12 ottobre 2024 – Lapreoccupa, ma non troppo a. Appena ieri il virologo pesarese Roberto Burioni dichiarava di essere non proprio tranquillo dir tenere una conferenza stampa in città, e per questo di ripartire immediatamente dopo. A molti pesaresi le esternazioni del professore sono parse un po’ eccessive, intanto peròno le aree interessate dalla, anche se Biancani rassicura che “è solo a scopo preventivo”. Entro la notte di martedì 16 ottobre il raggio di intervento per lasi amplierà quindi, rimanendo tuttavia sempre circoscritto alla zona mare,lo scorso 4 ottobre si è riscontrato un caso in viale Napoli, arrivati a due in tutto. “Non si sono verificati altri contagi diin città, la nostra è solo un’azione prevendita – ha precisato il sindaco Andrea Biancani -.

