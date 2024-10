Cinque incendi dolosi e 11 veicoli distrutti: finisce in carcere il piromane ‘seriale’ (Di sabato 12 ottobre 2024) Guastalla (Reggio Emilia), 12 ottobre 2024 - Era stato indagato insieme al fratello per Cinque incendi dolosi appiccati nell’aprile di tre anni fa a Parma, con ben undici veicoli distrutti dalle fiamme, tra il centro commerciale Parma Retail, via Casa Bianca, piazzale Fedro, piazzale Roversi e via Londra, interessando anche un camper. Le indagini degli investigatori parmensi avevano portato a due fratelli, già noti alle forze dell’ordine, domiciliati a Guastalla, che avevano usato materiale infiammabile e di innesco per appiccare i roghi. Pochi mesi dopo era avvenuto l’arresto dei due indagati. Poi il processo, che ha portato alla definizione della condanna per uno dei fratelli, di 36 anni, con pena di Cinque anni di reclusione che ora è diventata esecutiva. L’uomo deve scontare un residuo di pena di quattro anni, undici mesi e 10 giorni di reclusione, da espiare in carcere. Ilrestodelcarlino.it - Cinque incendi dolosi e 11 veicoli distrutti: finisce in carcere il piromane ‘seriale’ Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Guastalla (Reggio Emilia), 12 ottobre 2024 - Era stato indagato insieme al fratello perappiccati nell’aprile di tre anni fa a Parma, con ben undicidalle fiamme, tra il centro commerciale Parma Retail, via Casa Bianca, piazzale Fedro, piazzale Roversi e via Londra, interessando anche un camper. Le indagini degli investigatori parmensi avevano portato a due fratelli, già noti alle forze dell’ordine, domiciliati a Guastalla, che avevano usato materiale infiammabile e di innesco per appiccare i roghi. Pochi mesi dopo era avvenuto l’arresto dei due indagati. Poi il processo, che ha portato alla definizione della condanna per uno dei fratelli, di 36 anni, con pena dianni di reclusione che ora è diventata esecutiva. L’uomo deve scontare un residuo di pena di quattro anni, undici mesi e 10 giorni di reclusione, da espiare in

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incendio a Castel San Pietro - cinque persone intossicate : paura nel condominio - Leggi anche: Incendio a Barletta: fiamme nella Dalena Ecologia La dinamica Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe stato provocato da un contatore elettrico malfunzionante, che ha dato origine al rogo. Grazie alla prontezza dei soccorsi, i vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’edificio. (Thesocialpost.it)

Incendio in fabbrica di solventi : scuole riaperte in cinque comuni abruzzesi - Le attività produttive possono riprendere regolarmente, con l'indicazione per le aziende di verificare e, se necessario, sostituire i filtri dei sistemi di ventilazione. Teramo - Dopo l’incendio alla Kemipol di Scerne, verifiche ambientali escludono rischi tossici. leggi tutto . . Riapertura delle scuole e misure di sicurezza ambientale dopo l'incendio di Scerne Le scuole dei comuni di Pineto, ... (Abruzzo24ore.tv)

A cinque anni dall'incendio iniziano i lavori per il nuovo centro anziani al Parco delle Valli - Via ai lavori per il centro anziani Delle Valli Il cantiere è partito il 24 settembre e. . Dopo una serie di annunci andati a vuoto, tra i quali l'ultimo esattamente un anno fa, i lavori per la ricostruzione del centro anziani nel Parco delle Valli, a Conca d'Oro, sono ufficialmente iniziati. (Romatoday.it)

L'escalation di auto incendiate a Lampedusa - denunciato l'autore di cinque episodi - Un ventiseienne di Lampedusa è stato denunciato, dai carabinieri, alla procura di Agrigento perché ritenuto responsabile di aver incendiato, la notte dello scorso primo agosto, cinque autovetture abbandonate in vari punti dell'isola. Incendio distrugge due auto abbandonate, indagano i... (Agrigentonotizie.it)