Chi è Anna Lou, concorrente di “Ballando con le stelle”, figlia d’arte di Morgan e Asia Argento (Di sabato 12 ottobre 2024) Tra le nuove concorrenti di “Ballando con le stelle” c’è Anna Lou, che si è detta pronta ed entusiasta per questa nuova sfida in una recente intervista. Anna Lou ha l’arte nel sangue, essendo figlia di Morgan e di Asia Argento, nonché nipote di Dario Argento. In una famiglia di artisti Anna Lou ha coltivato due passioni: il cinema e la musica. Chi è Anna Lou: attrice, dj e pittrice Anna Lou, 23 anni, ha debuttato nel film “Incompresa” firmato dalla madre Asia Argento e poi ha vestito i panni di Aurora nella serie tv “Baby” su Netflix. Dopo il diploma al liceo linguistico ha perfezionato le sue doti di attrice all’Accademia di Belle Arti a Roma, si diletta anche a suonare come dj e nutre una forte passione per la pittura, infatti spesso condivide su Instagram le opere che realizza. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Tra le nuove concorrenti di “con le” c’èLou, che si è detta pronta ed entusiasta per questa nuova sfida in una recente intervista.Lou ha l’arte nel sangue, essendodie di, nonché nipote di Dario. In una famiglia di artistiLou ha coltivato due passioni: il cinema e la musica. Chi èLou: attrice, dj e pittriceLou, 23 anni, ha debuttato nel film “Incompresa” firmato dalla madree poi ha vestito i panni di Aurora nella serie tv “Baby” su Netflix. Dopo il diploma al liceo linguistico ha perfezionato le sue doti di attrice all’Accademia di Belle Arti a Roma, si diletta anche a suonare come dj e nutre una forte passione per la pittura, infatti spesso condivide su Instagram le opere che realizza.

