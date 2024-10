Quotidiano.net - Céline Dion nella bufera: sospetto playback alle Olimpiadi

(Di sabato 12 ottobre 2024) Un’emozione unica, immagini che sono già entratestoria delledi Parigi 2024:, con la sua interpretazione de L’hymne à l’amour di Edith Piaf, ha fatto piangere migliaia di parigini e non solo. La sua esibizione sotto la pioggia, sullo sfondo della Tour Eiffel illuminata, resta indimenticabile. Ma – questa è la domanda che ha fatto scattare l’inchiesta di Libération di cui si parla in queste ore in Francia – la grande artista canadese "ha cantato veramente dal vivo?". Numerosi esperti affermano che non ha cantato live. La produzione della cerimonia e l’organizzazione dei Giochi hanno finora rifiutato ogni commento: la polemica sembra "ad orologeria", dal momento che è esplosa giovedì proprio nel giorno dell’uscita del brano sulle piattaforme di streaming.