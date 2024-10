Primacampania.it - Carabinieri scovano nel Napoletano un’altra piazza di spaccio. Arrestate due persone

(Di sabato 12 ottobre 2024) ERCOLANO – A pochi giorni dagli arresti ihanno azzeratodi. Siamo a Ercolano e la zona è pressoché la stessa che ha visto21su disposizione dell’autorità giudiziaria. Idella locale tenenza sanno che a via Trentola c’è un via vai sospetto di giovanissimi e organizzano un servizio anti-droga. Obbiettivo un portone in particolare, quello al civico 54. In quel palazzo c’è Ernesto Maiorano, 25enne sottoposto agli arresti domiciliari. Quale migliore occasione per entrare nel portone ed osservare senza destare sospetti? Inotano la predisposizione di un architettato marchingegno realizzato ad hoc per facilitare la cessione dello stupefacente.