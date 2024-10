Calciomercato Milan, Mario Balotelli tra Genoa e Torino: ecco chi è in vantaggio (Di sabato 12 ottobre 2024) Calciomercato Milan, torna di moda Mario Balotelli tra le società di serie A: due club si fanno avanti per le prestazioni dell’attaccante Non passa mai di moda Super Mario Balotelli. L’ex attaccante di Milan e Inter, oltre che della Nazionale, è tornato al centro delle voci di mercato tra alcuni club militanti in Serie A. Uno di questi è il Genoa di Alberto Gilardino, complice un reparto offensivo che sta regalando veramente poco al momento. I rossoblù avevano all’inizio declinato l’offerta degli agenti di super Mario. Adesso però il club ci sta pensando ma la trattativa è ancora distante e difficile. Non solo Genoa, anche il Torino sta facendo un pensiero, visto il rovinoso e brutto infortunio di Duvan Zapata che salterà verosimilmente tutta la stagione. La squadra di Vanoli ha bisogno di un attaccante, ma è sulle tracce anche di Giovanni Simeone. Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Mario Balotelli tra Genoa e Torino: ecco chi è in vantaggio Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di sabato 12 ottobre 2024), torna di modatra le società di serie A: due club si fanno avanti per le prestazioni dell’attaccante Non passa mai di moda Super. L’ex attaccante die Inter, oltre che della Nazionale, è tornato al centro delle voci di mercato tra alcuni club militanti in Serie A. Uno di questi è ildi Alberto Gilardino, complice un reparto offensivo che sta regalando veramente poco al momento. I rossoblù avevano all’inizio declinato l’offerta degli agenti di super. Adesso però il club ci sta pensando ma la trattativa è ancora distante e difficile. Non solo, anche ilsta facendo un pensiero, visto il rovinoso e brutto infortunio di Duvan Zapata che salterà verosimilmente tutta la stagione. La squadra di Vanoli ha bisogno di un attaccante, ma è sulle tracce anche di Giovanni Simeone.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mario Calabresi potrebbe candidarsi a sindaco di Milano? - Il giornalista Mario Calabresi potrebbe essere un possibile candidato sindaco per il centrosinistra nel 2027. Sembra presto, ma i partiti stanno già ragionando sulle elezioni comunali, alle quali l'attuale primo cittadino Beppe Sala non potrà presentarsi perché avrà già guidato Miano per 2... (Milanotoday.it)

Ex Milan - Mario Balotelli riparte dalla terza divisione spagnola. Il motivo - Ex Milan, Mario Balotelli ha fretta di ricominciare: e giocherà in Spagna. . Ecco dove View this post on Instagram A post shared by Mo Ali Heydarpour (@moalifc) Ex Milan, Mario Balotelli riparte dalla terza divisione spagnola. Ex Milan, Mario Balotelli non ha intenzione di aspettare troppo: l’attaccante ripartirà dalla terza divisione spagnola. (Dailymilan.it)

Ex Milan - Mario Balotelli può tornare a giocare subito : ma lontano dalla Serie A. Ecco dove - bg, infatti, il centravanti italiano attualmente svincolato sarebbe già in trattativa con il CSKA Sofia per un possibile trasferimento che avrebbe del clamoroso. L’ex attaccante del Milan Mario Balotelli può tornare a giocare subito ma lontano dalla Serie A: c’è un club che lo ha messo nel mirino… Mario Balotelli ha grande voglia di tornare a giocare a calcio e secondo le ultime indiscrezioni ... (Dailymilan.it)