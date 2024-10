Auto fuori strada sulla Morolense, morto un 32enne: tre feriti gravi (Di sabato 12 ottobre 2024) Ancora sangue sulle strade ciociare. Questa notte, intorno alle 3, in via Morolense all'altezza di Supino, una Ford Focus è finita fuori strada. Nell'impatto è stato sbalzato fuori dall'abitacolo un 32enne di origine albanese residente ad Alatri: il ragazzo è morto sul colpo. Gli altri occupanti Frosinonetoday.it - Auto fuori strada sulla Morolense, morto un 32enne: tre feriti gravi Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Ancora sangue sulle strade ciociare. Questa notte, intorno alle 3, in viaall'altezza di Supino, una Ford Focus è finita. Nell'impatto è stato sbalzatodall'abitacolo undi origine albanese residente ad Alatri: il ragazzo èsul colpo. Gli altri occupanti

