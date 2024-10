Dilei.it - Anticipazioni Amici 13 ottobre: due allieve a rischio e un nuovo ingresso (famoso)

(Di sabato 12 ottobre 2024)appuntamento con: il talent show condotto da Maria De Filippi andrà in onda domenica 13dalle 14 su Canale 5 e promette già colpi di scena. Durante la puntata infatti saranno due leche rischieranno di lasciare la scuola più famosa della tv, che nel frattempo vedrà l’di una nuova cantante e figlia d’arte. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla puntata, tra ospiti, eliminazioni e sfide.di Maria De Filippi, ledel 13La classe della scuola diè già formata, ma negli anni abbiamo imparato che per mantenere il proprio banco glidevono saper dimostrare tutto il loro talento per arrivare fino al Serale. La sfida è ardua e nulla è dato per scontato: ogni settimana le sfide potrebbero mettere ala maglia che i ragazzi hanno conquistato con fatica.