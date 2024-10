Quotidiano.net - Al via alle 21 lo sciopero dei treni, disagi in vista

(Di sabato 12 ottobre 2024) Nuoviinper chi ha in programma un viaggio in treno stasera e nella giornata di domani. Prende il via tra poche ore lonazionale indetto dalla Cub trasporti per rivendicare la piattaforma di rinnovo del contratto per i dipendenti delle imprese che svolgono attività ferroviaria sia merci che viaggiatori. Gli orari dello stop vanno dore 21.00 di oggi20.59 di domani domenica 13 ottobre. A livello locale si aggiunge anche la protesta del sindacato Orsa che coinvolge domani d9.0017.00 il Piemonte e la Vd'Aosta. Fs ha spiegato ieri che lo"potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity edel Regionale ditalia.