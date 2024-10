A che ora Sinner nella finale dell’ATP di Shanghai 2024: programma, avversario, tv, streaming (Di sabato 12 ottobre 2024) Jannik Sinner si è imposto in due set contro Tomas Machac e si è così guadagnato l’accesso alla finale del Masters 1000 di Shanghai, da giocare contro il vincente del confronto tra il serbo Novak Djokovic e lo statunitense Taylor Fritz. L’appuntamento è per domenica 13 ottobre alle ore 10.30 sul cemento della località cinese, dove il tennista italiano andrà a caccia del trionfo trionfo in un torneo di questa categoria nel corso di questa annata agonistica. Il vincitore di Australian Open e US Open, che grazie all’affermazione odierna si è matematicamente assicurato di essere numero 1 del mondo a fine stagione, incrocerà dunque o il titanico trionfatore di 24 Slam (a caccia del 100mo sigillo a livello ATP) oppure l’americano già sconfitto a Flushing Meadows. Oasport.it - A che ora Sinner nella finale dell’ATP di Shanghai 2024: programma, avversario, tv, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Janniksi è imposto in due set contro Tomas Machac e si è così guadagnato l’accesso alladel Masters 1000 di, da giocare contro il vincente del confronto tra il serbo Novak Djokovic e lo statunitense Taylor Fritz. L’appuntamento è per domenica 13 ottobre alle ore 10.30 sul cemento della località cinese, dove il tennista italiano andrà a caccia del trionfo trionfo in un torneo di questa categoria nel corso di questa annata agonistica. Il vincitore di Australian Open e US Open, che grazie all’affermazione odierna si è matematicamente assicurato di essere numero 1 del mondo a fine stagione, incrocerà dunque o il titanico trionfatore di 24 Slam (a caccia del 100mo sigillo a livello ATP) oppure l’americano già sconfitto a Flushing Meadows.

