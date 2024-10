Xbox Cloud Gaming supporterà presto lo streaming dei giochi acquistati dagli utenti, per un report (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un nuovo report di Tom Warren ha rivelato che Microsoft supporterà lo streaming in Cloud di tutti i giochi presenti all’interno delle librerie di Xbox il mese prossimo, a Novembre 2024. Questo nuovo articolo è stato pubblicato dal giornalista su The Verge, con il giornalista che ha rivelato di aver scoperto da fonti a conoscenza dei piani di Microsoft che l’azienda è in procinto di testare la possibilità di trasmettere in Cloud streaming i giochi in possesso degli utenti e che non fanno parte della libreria Xbox Game Pass esistente. Pare quindi che dopo non pochi test, in quel del colosso di Redmond sono pronti a rendere concreto Project Lapland, rendendo compatibili allo streaming di Xbox Cloud Gaming migliaia di giochi che sono presenti sullo store Xbox. Game-experience.it - Xbox Cloud Gaming supporterà presto lo streaming dei giochi acquistati dagli utenti, per un report Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un nuovodi Tom Warren ha rivelato che Microsoftloindi tutti ipresenti all’interno delle librerie diil mese prossimo, a Novembre 2024. Questo nuovo articolo è stato pubblicato dal giornalista su The Verge, con il giornalista che ha rivelato di aver scoperto da fonti a conoscenza dei piani di Microsoft che l’azienda è in procinto di testare la possibilità di trasmettere inin possesso deglie che non fanno parte della libreriaGame Pass esistente. Pare quindi che dopo non pochi test, in quel del colosso di Redmond sono pronti a rendere concreto Project Lapland, rendendo compatibili allodimigliaia diche sono presenti sullo store

Xbox Game Pass : Nuovo abbonamento in arrivo per il Cloud? - Dopo l’aumento del prezzo dell’abbonamento al servizio Xbox Game Pass, secondo quanto riportato da windowscentral, pare che Microsoft sia in procinto di annunciare un nuovo piano in abbonamento per il servizio Xbox Game Pass, questa volta dedicato al Cloud, visto che l’intento di Microsoft è quello di offrire a tutti la possibilità di giocare ovunque, anche senza console, e il lancio del nuovo ... (Gamerbrain.net)

Xbox Game Pass : Nuovo abbonamento in arrivo per il Cloud? - Non è tutto, si parla anche del possibile ritorno del piano Friends and Family in una versione aggiornata, la quale permetterebbe agli utenti di condividere il costo del servizio con i membri del proprio nucleo famigliare, ottimizzando le spese, questo è ciò che lo renderebbe economico, perchè se consideriamo che si parla di condivisione, probabilmente il prezzo unico non è poi così ... (Gamerbrain.net)

Xbox Game Pass : Microsoft è al lavoro su un tier solo Cloud e più economico - per un report - Il celeberrimo giornalista infatti pubblicato un nuovo articolo per discutere in modo approfondito dei recenti aumenti di prezzo del Game Pass, affermando che la dirigenza del colosso di Redmond è attualmente impegnata nel tentativo di allargare in modo considerevole gli utenti abbonanti al servizio. (Game-experience.it)

