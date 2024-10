Thesocialpost.it - Uragano Milton, 160 cani salvati da morte certa: il video del recupero

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo l’arrivo devastante dell’sulla costa occidentale della Florida, i social sono stati inondati di immagini eche raccontano l’impatto della tempesta. Tra i contenuti pubblicati, alcune scene mostrano proprietari costretti a evacuare che salutano i loro animali lasciati indietro, come cavalli e mucche, con la speranza di ritrovarli sani e salvi. In alcuni casi, i proprietari hanno scritto i propri nomi e numeri di telefono direttamente sul corpo degli animali, come estremo tentativo per facilitarne il ritrovamento.Leggi anche:, Elettra Lamborghini da Miami: “Non so cosa vi raccontino in Italia, ma qui c’è il sole” Nonostante la drammaticità della situazione, emergono anche storie a lieto fine.