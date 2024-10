Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 11/10/24

Leggi tutta la notizia su Isaechia.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Queste sono le puntate diche preferisco! Che pa**e quando ci tocca pupparci tutta quella gente che si prende terribilmente sul serio, che noia passare tre quarti d’ora ad ascoltare quelle sciroccate che escono con Mario Cusitore (ripeto: MARIO CUSITORE) e poi ci ammorbano l’esistenza lagnandosi per aver scoperto che lui una sera dorme () con una e la sera dopo non si fa alcun problema a dormire con quell’altra (incredibile eh! Tu esci con uno come Mario, di cui si è parlato per mezza stagione l’anno scorso e che le millemila segnalazioni arrivate sul suo conto hanno contribuito a farci inquadrare PIU’ CHE BENE, e ti stupisci se lui tiene il piede in ventordici scarpe Smart. Pazzesco, davvero! Come se io andassi da Mc Donald’s e mi lamentassi perché dopo aver mangiato un BigMac sono ingrassata nonostante ci fosse dentro l’insalata, meraviglioso!).