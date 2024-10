Un milione per il centro dedicato ai ragazzi (Di venerdì 11 ottobre 2024) CODIGORO Con un investimento di oltre un milione di euro l’immobile che ospita il centro sociale "V. Ronconi" in via Rosario a Codigoro sarà oggetto di un importante efficientamento energetico. I fondi sono stati ottenuti per oltre la metà dell’importo, grazie ad bando regionale al quale il Comune codigorese ha partecipato proprio per contrastare l’imponente dispersione termica dell’edificio che ha oltre 70 anni di vita. Partecipando al bando regionale ha ottenuto un contributo di 650mila euro ai quali ne ha dovuti aggiungere, per completare il progetto, altri 450mila che prevede il rifacimento delle caldaie, con una caldaia con impianto termico a metano ed uno succedaneo con l’uso delle pompe di calore. Inoltre è prevista anche la sostituzione di tutti gli infissi dell’immobile che anticamente era un vecchio asilo, restaurato nella metà degli anni ’70. Ilrestodelcarlino.it - Un milione per il centro dedicato ai ragazzi Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) CODIGORO Con un investimento di oltre undi euro l’immobile che ospita ilsociale "V. Ronconi" in via Rosario a Codigoro sarà oggetto di un importante efficientamento energetico. I fondi sono stati ottenuti per oltre la metà dell’importo, grazie ad bando regionale al quale il Comune codigorese ha partecipato proprio per contrastare l’imponente dispersione termica dell’edificio che ha oltre 70 anni di vita. Partecipando al bando regionale ha ottenuto un contributo di 650mila euro ai quali ne ha dovuti aggiungere, per completare il progetto, altri 450mila che prevede il rifacimento delle caldaie, con una caldaia con impianto termico a metano ed uno succedaneo con l’uso delle pompe di calore. Inoltre è prevista anche la sostituzione di tutti gli infissi dell’immobile che anticamente era un vecchio asilo, restaurato nella metà degli anni ’70.

