Un Caffé insieme per allontanare l'Alzheimer

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Un momento di svago davanti a un caffè per cercare di ritrovare la normalità perduta e, anche solo per qualche ora, il senso di smarrimento provocato dalla malattia. L’amministrazione comunale di San Lazzaro ha deciso di rinnovare il protocollo d’intesa per la gestione del progetto "Caffè Alzheimer", l’iniziativa dedicata alle persone che soffrono di deterioramento cognitivo e ai loro familiari. Un’esperienza nata nel 2018 e che in questi anni ha riscosso grande apprezzamento tra la cittadinanza.