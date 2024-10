Romadailynews.it - Traffico Roma del 11-10-2024 ore 07:30

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazioneintenso e in ulteriore aumento in concomitanza con l’inizio delle attività lavorative e scolastiche Data l’ora ci sono incolonnamenti su tutte le principali strade d’accesso alla capitale rallentato ilsul Grande Raccordo Anulare dalla Casilina Ardeatina in carreggiata interna e dalla Prenestina Tiburtina su quella esternain coda sull’intero percorso la 24Teramo in direzione della tangenziale sulla stessa tangenziale code tra Nomentana e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpicoin coda sulla via Flaminia dall’albero e via dei ponti verso il centro ci altri file sulla via Salaria tra Fidene e via dei Prati Fiscaliin coda anche sulla via Aurelia da via di Malagrotta al Grande Raccordo Anulare a sud della capitale corre verso il centro sulla via del mare a Siria e sulla ...