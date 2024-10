Torna Eruzioni del gusto, dal 25 al 28 ottobre a Pietrarsa (Di venerdì 11 ottobre 2024) I vini, il cibo, i prodotti della terra lavorati da mani esperte che finiscono sulle nostre tavole. Ma anche il viaggio, la cultura dei popoli e la loro identità con uno sguardo rivolto alle aree vulcaniche del pianeta: si svolgerà al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, al confine tra Napoli e Portici, dal 25 al 28 ottobre 2024 la 6° edizione di Eruzioni del gusto evento culturale, espositivo e di promozione dell’enogastronomia, della viticoltura e dell’enoturismo dei territori vulcanici della Regione Campania e delle altre aree vulcaniche del Paese. Promosso dall’associazione culturale Oronero dalle scritture del fuoco, l’evento rafforza la propria dimensione internazionale con un programma ricco di iniziative per promuovere i territori, l’agricoltura e l’enogastronomia partendo dalla Campania e proiettandosi verso il mercato internazionale. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) I vini, il cibo, i prodotti della terra lavorati da mani esperte che finiscono sulle nostre tavole. Ma anche il viaggio, la cultura dei popoli e la loro identità con uno sguardo rivolto alle aree vulcaniche del pianeta: si svolgerà al Museo Nazionale Ferroviario di, al confine tra Napoli e Portici, dal 25 al 282024 la 6° edizione didelevento culturale, espositivo e di promozione dell’enogastronomia, della viticoltura e dell’enoturismo dei territori vulcanici della Regione Campania e delle altre aree vulcaniche del Paese. Promosso dall’associazione culturale Oronero dalle scritture del fuoco, l’evento rafforza la propria dimensione internazionale con un programma ricco di iniziative per promuovere i territori, l’agricoltura e l’enogastronomia partendo dalla Campania e proiettandosi verso il mercato internazionale.

