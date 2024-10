Quifinanza.it - Tesla svela il robotaxi Cybercap a meno di 30.000 dollari e prefigura un futuro da sci-fi

(Di venerdì 11 ottobre 2024)promette scintille con il debutto del tanto atteso Cybercab, un prototipo diche dovrebbe far tornare il sorriso agli investitori dopo anni di attese e ritardi nell’ambito delle auto a guida autonoma. Ma mentre Elon Musk spinge il piede sull’acceleratore, gli esperti lanciano un monito: il veicolo potrebbe non essere ancora pronto per circolare liberamente sulle strade, visti i problemi alla sicurezza. Il Cybercab sarà il fulcro di un nuovo business: trasportare passeggeri senza conducente, in diretta concorrenza con servizi già affermati come Waymo di Alphabet, Cruise di General Motors e le piattaforme di ride-sharing come Uber e Lyft. Certo, a livello teorico è un sogno. Elon Musk potrebbe essere considerato da molti un visionario, un Iron Man del mondo reale, oppure un folle.