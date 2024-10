Ilfattoquotidiano.it - Temptation Island, Alfred e Anna sono tornati insieme? L’indiscrezione: “Sono una coppia. Lui ha chiamato i genitori di lei dicendo che era tutto finto”

(Di venerdì 11 ottobre 2024)stati i protagonisti dell’edizione autunnale di. E la loro esperienza all’Is Morus Relais in Sardegna si è conclusa con il botto. Sì, perchéhanno lasciato il programma, ma da single. Ma ora c’è chi mette in dubbio che la loro separazione sia stata davvero definitiva. Quando siincontrati al falò di confronto,si è scagliata furiosamente contro il suo ormai ex fidanzato, colpevole di averla tradita con la tentatrice Sofia. “Sì, è vero, non ti amo – aveva dettodurante il confronto -. Ora non voglio più prenderti in giro”. Durissima la replica della 27enne, che ha accettato le parole di, pur volendo comunque togliersi qualche sassolino dalla scarpa: “Ho capito che io valgo e tu sei niente”, ha rimproveratoal suo ex compagno.