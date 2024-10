“Tale e Quale Show”, il sogno di Thomas: “Mi piacerebbe omaggiare Michele Merlo” (Di venerdì 11 ottobre 2024) News Tv. Thomas “Tale e Quale Show”. È uno dei concorrenti della nuova edizione di “Tale e Quale Show”, programma televisivo condotto da Carlo Conti in prima serata su RAI 1. In passato ha partecipato anche al Talent Show “Amici”, giungendo alla fase serale. Nella scuola più famosa d’Italia conobbe Michele Merlo, scomparso il 6 giugno 2022 a causa di una leucemia fulminante. Ai nostri microfoni, Thomas Bocchimpani ci ha svelato che sarebbe felice di omaggiare l’ex compagno di scuola a “Tale e Quale Show”. (Continua) Leggi anche: “Tale e Quale Show”, disastro di Carmen Di Pietro: sfuriata contro Valeria Marini Leggi anche: Amici di Maria de Filippi, importante svolta sulla morte di Michele Merlo Chi è Thomas Bocchimpani Thomas Bocchimpani è un noto cantante. Si è avvicinato alla musica sin da piccolo. A 10 anni ha partecipato a “Io canto”. Tvzap.it - “Tale e Quale Show”, il sogno di Thomas: “Mi piacerebbe omaggiare Michele Merlo” Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) News Tv.”. È uno dei concorrenti della nuova edizione di “”, programma televisivo condotto da Carlo Conti in prima serata su RAI 1. In passato ha partecipato anche alnt“Amici”, giungendo alla fase serale. Nella scuola più famosa d’Italia conobbe, scomparso il 6 giugno 2022 a causa di una leucemia fulminante. Ai nostri microfoni,Bocchimpani ci ha svelato che sarebbe felice dil’ex compagno di scuola a “”. (Continua) Leggi anche: “”, disastro di Carmen Di Pietro: sfuriata contro Valeria Marini Leggi anche: Amici di Maria de Filippi, importante svolta sulla morte diChi èBocchimpaniBocchimpani è un noto cantante. Si è avvicinato alla musica sin da piccolo. A 10 anni ha partecipato a “Io canto”.

