Stellantis, da Tavares nessuna garanzia ma solo la solita richiesta di aiuti

nessuna rassicurazione. solo un'altra richiesta di aiuto. E l'impressione che l'interesse di Stellantis per gli stabilimenti italiani sia sempre minore. Complice una crisi generale del settore automotive e una crisi di vendite dei modelli prodotti nel nostro Paese, l'idea è quella di un disimpegno che l'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, ha cercato di nascondere con scarso successo durante l'audizione nelle commissioni parlamentari di ieri. Mentre la società conferma che è in corso il procedimento per individuare il successore di Tavares alla fine del suo mandato (a inizio 2026), l'ad assicura che c'è una strategia per l'Italia: "Non abbiamo alcuna intenzione di abbandonare l'Italia o che qualcuno sfidi la nostra leadership. Abbiamo la capacità per sostenere un milione di clienti", assicura.

