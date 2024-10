Spid per entrare nei siti porno e di gioco d'azzardo, la stretta nel regolamento dell'AgCom contro i minorenni (Di venerdì 11 ottobre 2024) Per allontanare i minorenni dai siti porno e dai portali di gioco d’azzardo online, l’AgCom impone l’accesso con Spid Notizie.virgilio.it - Spid per entrare nei siti porno e di gioco d'azzardo, la stretta nel regolamento dell'AgCom contro i minorenni Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Per allontanare idaie dai portali did’online, l’impone l’accesso con

Ipotesi SPID per l’accesso ai siti a luci rosse o di gioco d’azzardo per i minorenni. La proposta dell’AGCOM - L'articolo Ipotesi SPID per l’accesso ai siti a luci rosse o di gioco d’azzardo per i minorenni. . La proposta dell’AGCOM sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. L'accesso a siti pornografici e di gioco d'azzardo potrebbe essere vietato ai minorenni. L'AgCom (Autorità garante delle comunicazioni) ha infatti varato un nuovo regolamento che stabilisce l'obbligo di verifica dell'età ... (Orizzontescuola.it)

Per accedere ai siti porno e ai siti di gioco online serve lo Spid : ecco cosa cambia - Tutto questo non sarà possibile dal 2025, quando entrerà in vigore un nuovo sistema per impedire ai minorenni di accedere a siti non adatti alla loro età. “Mi aspetto che nel 2025 avremo il nuovo sistema” – ha detto fiduciosa Laura Aria, commissario di AgCom. Stop ai siti porno per i minorenni: come funziona il nuovo regolamento AgCom? L’AgCom qualche giorno fa ha pubblicato il regolamento ... (Dayitalianews.com)

