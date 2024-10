‘Songs Of A Lost World’ è un ode al mondo perduto dei Cure (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il primo novembre esce il nuovo album della band britannica tra intro lunghissime, sonorità inquiete e malinconia "To wish impossibile things" cantavano i The Cure qualche anno fa. Desiderare cose impossibili oggi è ascoltare 'Songs Of A Lost World', il nuovo disco della band di Robert Smith, in uscita il primo novembre prossimo, che arriva Sbircialanotizia.it - ‘Songs Of A Lost World’ è un ode al mondo perduto dei Cure Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il primo novembre esce il nuovo album della band britannica tra intro lunghissime, sonorità inquiete e malinconia "To wish impossibile things" cantavano i Thequalche anno fa. Desiderare cose impossibili oggi è ascoltare 'Songs Of AWorld', il nuovo disco della band di Robert Smith, in uscita il primo novembre prossimo, che arriva

I Cure tornano con Songs of a lost word : «E’ stato il brano Alone a spingere il progetto» - Ma alla fine il momento è arrivato, c’è da chiedersi a questo punto se e quando verrà pubblicato anche un secondo nuovo album annunciato dalla band inglese, quello che, a detta sempre di Robert Smith, dovrebbe essere «più allegro e movimentato». A febbraio 2020 la band viene premiata agli NME Awards come Best Festival Headliner, nell’occasione Robert Smith conferma che i lavori per il nuovo disco ... (Open.online)

The Cure - iconica band torna con un nuovo album dopo 16 anni ‘Songs Of A Lost World’ esce il primo novembre - ‘Songs Of A Lost World’ è disponibile per il pre-order in formato fisico e uscirà in Italia nei seguenti formati: cd, Lp, cd + Blu-Ray. La cover ritrae una scultura del 1975 di Janes Pirnat, ‘Bagatelle’. . ‘Songs Of A Lost World’ è stato scritto e arrangiato da Robert Smith, prodotto e mixato da Robert Smith & Paul Corkett e cantato dai The Cure – Robert Smith: Voce / chitarra/ basso / ... (Dailyshowmagazine.com)

