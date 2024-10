Ilrestodelcarlino.it - Scatta l’allarme, c’era benzina nei tombini

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Da alcuni giorni si avvertiva, a ondate, un forte odore sospetto, di sostanza gassosa o chimica. E ieri mattina, con l’odore ancora presente, gli operatori dell’isola ecologica di Sabar, in via Castagnoli a Guastalla, hanno deciso di chiedere l’intervento dei vigili del fuoco. In effetti, anche grazie alle strumentazioni per le rilevazione dei gas, si è scoperto qualcosa di anomalo provenire daiinterni della struttura ecologica. Una volta aperti, è stata rilevata presenza di carburante, probabilmente, riconoscibile anche dall’odore emanato dalla stessa sostanza. I vigili del fuoco hanno subito chiuso l’impianto al pubblico, con il nastro bianco e rosso all’ingresso. In quel momento, infatti, anche un mozzicone di sigaretta gettato inavvertitamente in un tombino avrebbe potuto far divampare un incendio.