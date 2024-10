Roma, Dybala ancora a parte. Le Fee in gruppo (Di venerdì 11 ottobre 2024) Senza fretta ma senza sosta. Questo il mantra della Roma che prosegue il lavoro in vista della ripresa del campionato, quando dovrà vedersela contro l’Inter campione d’Italia in carica. Il tecnico Ivan Juric continua a fare a meno dei calciatori impegnati con le rispettive nazionali, ma ha ritrovato Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso è stato protagonista in negativo della sfida di Nations League tra Italia e Belgio, terminata 2-2, ricevendo un rosso diretto che lo ha rispedito direttamente a Trigoria. ancora assente Paulo Dybala, che continua il lavoro personalizzato e spera di ritrovare i compagni a partire dalla prossima settimana, nella speranza che possa scendere in campo contro i nerazzurri. Presente, invece, Enzo Le Fee che, a differenza di giovedì, si è nuovamente allenato con il tutore al ginocchio destro. Roma, Dybala ancora a parte. Le Fee in gruppo SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Senza fretta ma senza sosta. Questo il mantra dellache prosegue il lavoro in vista della ripresa del campionato, quando dovrà vedersela contro l’Inter campione d’Italia in carica. Il tecnico Ivan Juric continua a fare a meno dei calciatori impegnati con le rispettive nazionali, ma ha ritrovato Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso è stato protagonista in negativo della sfida di Nations League tra Italia e Belgio, terminata 2-2, ricevendo un rosso diretto che lo ha rispedito direttamente a Trigoria.assente Paulo, che continua il lavoro personalizzato e spera di ritrovare i compagni a partire dalla prossima settimana, nella speranza che possa scendere in campo contro i nerazzurri. Presente, invece, Enzo Le Fee che, a differenza di giovedì, si è nuovamente allenato con il tutore al ginocchio destro.. Le Fee inSportFace.

