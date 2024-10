Justcalcio.com - Rapporto Liverpool: l’enorme svolta di Trent Alexander-Arnold emerge nel Real Madrid

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Secondo quanto riferito, ilsta facendo progressi su un nuovo accordo perdopo mesi di speculazioni sul suo futuro nel club. Insieme a Mohamed Salah e Virgil van Dijk, l’attuale contratto del terzino destro scadrà alla fine della stagione in corso, suggerendo che il diplomato dell’Accademia delpotrebbe voler lasciare Anfield. Ilè stato più volte pubblicizzato come una potenziale destinazione per, ma i rapporti lo suggeriscono I Blancos non hanno esattamente acceso una pira per cercare di attirarlo al Bernabeu.