Liberoquotidiano.it - "Raccomandati", "Non potete fare peggio", "Inguardabili": Reazione a Catena, terzetto linciato a tempo record

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Aabbiamo dei nuovi campioni, i quali rispondono al nome de Gli Sconcertati: loro infatti hanno eliminato i Mici di Mare, giovanissimodi ormai ex-campioni, e si sono aggiudicati il primo montepremi. Insomma, vittoria al primo tentativo nel game-show condotto da Pino Insegno, ogni sera, su Rai 1. Ma come sempre, anche nella puntata trasmessa giovedì 10 ottobre, il pubblico sui social non ha apprezzato particolarmente la performance delle due squadre, che non hanno brillato durante la partita. Ma procediamo con ordine. I Mici di Mare - Giovanni, Filippo e Lorenzo, tre amici liguri - sono stati sfidati dagli Sconcertati, ossia Gabriele, Fabio e Walter, tre amici della provincia di Milano. Il nome curioso del gruppo deriva da un concerto che dovevano vedere insieme, ma che è stato annullato all'ultimo minuto.