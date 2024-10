Quotidiano.net - Precipita dal Sentiero delle rocce di Velloi e muore

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Un escursionista ha perso la vitando daldi, in Alto Adige. Si tratta di unpanoramico non particolarmente difficile, ma a tratti esposto, sopra la conca di Merano, frequentato soprattutto da turisti in autunno. Per motivi ancora in via di accertamento l'escursionista èto lungo una parete di roccia per una cinquantina di metri, morendo sul colpo. Inutili i soccorsi del soccorso alpino, della Guardia di finanza e dell'elicottero Pelikan 1, che ha solo potuto trasportare la salma a valle.