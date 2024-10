Pogacar tira in ballo Armstrong per rispondere alla domanda più scomoda: “È stupido, non voglio ammalarmi” (Di venerdì 11 ottobre 2024) alla vigilia del Giro di Lombardia Tadej Pogacar si è trovato a dover rispondere ai sospetti di doping che aleggiano sul suo dominio in sella: il fenomenale ciclista sloveno ha rispedito al mittente le accuse e, chiamando in causa Lance Armstrong, ha spiegato perché ad oggi la credibilità del ciclismo è praticamente azzerata. Fanpage.it - Pogacar tira in ballo Armstrong per rispondere alla domanda più scomoda: “È stupido, non voglio ammalarmi” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)vigilia del Giro di Lombardia Tadejsi è trovato a doverai sospetti di doping che aleggiano sul suo dominio in sella: il fenomenale ciclista sloveno ha rispedito al mittente le accuse e, chiamando in causa Lance, ha spiegato perché ad oggi la credibilità del ciclismo è praticamente azzerata.

