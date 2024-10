Più di 4000 infortuni e 5 morti sul lavoro nei primi 7 mesi dell'anno nel Ravennate (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sono ancora tanti, troppi gli infortuni sul lavoro che si verificano in tutta la Romagna, così come nel resto d'Italia - l'ultimo avvenuto proprio oggi alle Bassette. In occasione della 74esima Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul lavoro, organizzata dall'Anmil che quest’anno si Ravennatoday.it - Più di 4000 infortuni e 5 morti sul lavoro nei primi 7 mesi dell'anno nel Ravennate Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sono ancora tanti, troppi glisulche si verificano in tutta la Romagna, così come nel resto d'Italia - l'ultimo avvenuto proprio oggi alle Bassette. In occasionea 74esima Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul, organizzata dall'Anmil che quest’si

Lavoro - in provincia 5 morti e oltre 3 mila infortuni in sette mesi. La Cisl : "Trasformare l'indignazione in azioni" - Rimini presenta un totale di 3.192 infortuni su lavoro, con la fascia tra i 40 e i 60 anni che risulta essere la più colpita, con 1.405 casi. I lavoratori tra i 20 e i 40 anni sono stati coinvolti in 1.027 incidenti, mentre gli over 60 hanno riportato 232 infortuni. Per i più giovani, fino a 20... (Riminitoday.it)

Infortuni sul lavoro - in provincia 6 morti e oltre 4mila infortuni in sette mesi. La Cisl : "Fermiamo la scia di sangue" - Nella provincia di Forlì-Cesena si sono registrati nei primi sette mesi dell'anno 4.037 infortuni sul lavoro. La maggior parte degli incidenti si concentra tra i 40 e i 60 anni (1.727 casi), seguita dalla fascia 20-40 anni (1.354 infortuni). Gli over 60 hanno registrato 314 incidenti, mentre i... (Forlitoday.it)

Forum sulla sicurezza nel lavoro. A Cesena Fiera il percorso per prevenire gli infortuni - Il Safety Work Forum, il forum sulla sicurezza e salute sul lavoro in Romagna, si terrà il 23 ottobre a Cesena Fiera. Tra i relatori del forum ci saranno gli avvocati Lorenzo Fantini, Giovanna Rosa e Rolando Dubini, il prestigiatore e performers Luca Terranova che terrà la relazione ‘La magia degli errori: sentirsi infallibili sul lavoro’, gli ingegneri Stefano Pancari, Pierpaolo Neri, Claudio ... (Ilrestodelcarlino.it)