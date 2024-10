Inter-news.it - Percassi sul valore dell’Inter: «La finale europea dimostra la qualità del calcio italiano!»

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Lucaè sul palco del Festival dello Sport, insieme a Giuseppe Marotta. L’Amministratore Delegato dell’Atalanta si sofferma anche sull’Inter, guardando ai floridi trascorsi in Europa. Poi il focus sugli stadi, altro tema caro ai nerazzurri.– Lucaparla della sua Atalanta e delle altre squadre italiane, tra cui l’Inter, che hanno affermato la propria fame nel contesto europeo: «Ladi Europa League dell’Atalanta è stata una notte magica, però giocavamo contro il Leverkusen che non aveva mai perso. Fino alla fine abbiamo sofferto ma poi gioito per qualcosa di incredibile. Le parole del Presidente della UEFA Ceferin? Sicuramente è un qualcosa che gratifica, il fatto che siano dette a una società di medie dimensioni e non grande è un motivo di orgoglio e soddisfazione.