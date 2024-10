Pallamano, si parte (Di venerdì 11 ottobre 2024) Pallamano al via il campionato di serie B maschile, con due squadre pratesi: Pallamano Prato e Medicea Handball Poggio a Caiano che se la dovranno vedere con altre otto contendenti (Follonica, Grosseto, Spezia, Carrarese, Mugello, Petrarca Arezzo, Olimpic Massa Marittima e Tavarnelle). Sarà una stagione di passaggio importante, in vista della Riforma dei campionati. La serie B è il quarto livello nazionale ed il primo organizzato a carattere regionale. La Pallamano Prato vi partecipa dopo aver rinunciato alla serie A Bronze nella quale lo scorso anno aveva ottenuto la qualificazione ai playoff promozione. L’obiettivo è quello di tornare nei campionati nazionali. I primi appuntamenti saranno domenica: la Pallamano Prato affronterà Olimpic Massa Marittima alle 18 al Pala Keynes, mentre sempre allo stesso orario la Medicea Handball sarà a Tavarnelle. M.M. Lanazione.it - Pallamano, si parte Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)al via il campionato di serie B maschile, con due squadre pratesi:Prato e Medicea Handball Poggio a Caiano che se la dovranno vedere con altre otto contendenti (Follonica, Grosseto, Spezia, Carrarese, Mugello, Petrarca Arezzo, Olimpic Massa Marittima e Tavarnelle). Sarà una stagione di passaggio importante, in vista della Riforma dei campionati. La serie B è il quarto livello nazionale ed il primo organizzato a carattere regionale. LaPrato vicipa dopo aver rinunciato alla serie A Bronze nella quale lo scorso anno aveva ottenuto la qualificazione ai playoff promozione. L’obiettivo è quello di tornare nei campionati nazionali. I primi appuntamenti saranno domenica: laPrato affronterà Olimpic Massa Marittima alle 18 al Pala Keynes, mentre sempre allo stesso orario la Medicea Handball sarà a Tavarnelle. M.M.

