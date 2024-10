Ora vi dico cosa dovete fare Sammy Basso la lettera scritta per il suo funerale

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Si era preparato per il giorno della sua morte, arrivata domenica scorsa in un ristorante di Asolo, durante i festeggiamenti per il matrimonio di una coppia di amici. Il giovane ricercatore, malato di progeria era diventato famoso oltre che per il suo impegno internazionale in campo scientifico nello studio della sua patologia. Durante i funerali a Tezze sul Brenta dov’è cresciuto è stata letta unalasciata proprio da. La missiva è stata pubblichiamo integralmente dal quotidiano Avvenire. “Se state leggendo questo scritto allora non sono più tra il mondo dei vivi. Per lo meno non nel mondo dei vivi per come lo conosciamo. Scrivo questa Iettera perché se c’è unache mi ha sempre angosciato sono i funerali. Non che ci fosse qualdi male, nei funerali, dare l’ultimo saluto ai propri cari è una tra le cose più umane e più poetiche in assoluto.