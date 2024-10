Napoli, Lukaku e il doppio no al Belgio: "Oggi restare qui è più importante" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Napoli, 11 ottobre 2024 - Parlare di moda o trend è forse ingeneroso e malizioso, ma i giocatori della Serie A che rinunciano esplicitamente alle chiamate delle proprie Nazionali per restare alla corte dei rispettivi club stanno aumentando in maniera esponenziale. I casi emblematici, pur con i propri distinguo, rispondono a Romelu Lukaku e Dusan Vlahovic, curiosamente i bomber e i simboli delle acerrime rivali Napoli e Juventus. Parlando del belga, che ieri dunque avrà assistito dalla tv al pareggio in rimonta del suoi contro l'Italia, il no rifilato alla propria rappresentativa è in realtà il secondo di fila dopo quello della precedente sosta: entrambi motivati dalla voglia di restare all'ombra del Vesuvio per lavorare sodo e affinare una condizione fisica sulla carta non ottimale dopo un'estate vissuta da separato in casa con il Chelsea. Sport.quotidiano.net - Napoli, Lukaku e il doppio no al Belgio: "Oggi restare qui è più importante" Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024), 11 ottobre 2024 - Parlare di moda o trend è forse ingeneroso e malizioso, ma i giocatori della Serie A che rinunciano esplicitamente alle chiamate delle proprie Nazionali peralla corte dei rispettivi club stanno aumentando in maniera esponenziale. I casi emblematici, pur con i propri distinguo, rispondono a Romelue Dusan Vlahovic, curiosamente i bomber e i simboli delle acerrime rivalie Juventus. Parlando del belga, che ieri dunque avrà assistito dalla tv al pareggio in rimonta del suoi contro l'Italia, il no rifilato alla propria rappresentativa è in realtà il secondo di fila dopo quello della precedente sosta: entrambi motivati dalla voglia diall'ombra del Vesuvio per lavorare sodo e affinare una condizione fisica sulla carta non ottimale dopo un'estate vissuta da separato in casa con il Chelsea.

