Zonawrestling.net - MWF: Info & Card finale “Back To Business 2024

Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Lee ladi “To”, in programma Sabato 12 Ottobre a Pero (MI): MWFToSabato 12 Ottobre – Pero (MI)Palazzetto dello Sport di Via Papa Giovanni XXIII Inizio Ore 20.30 – Biglietti Onilne QUI Campione Italiano Milano WrestlingMatt Disaster (c) vs Sam Della Valle RSWP Invictus TitleAlberto Borghi (c) Vs Sid Scala Titolo Assoluto BWT/MegastarsAndres Diamond (c) Vs Red Scorpion Six Man Qualifyng Match for Number 30 Rissa RealeConte McStevenson Vs Gabriel Grip Vs Guido Buriani Vs Mariosoft Vs Jacob Vs Steve McKee Chiara Montessori Vs Lara Wild L’evento sarà inoltre LIVE sul Canale Youtube della Milano Wrestling.