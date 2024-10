Mic, Giuli revoca incarico capo Gabinetto Gilioli (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Si comunica che, essendo venuto a mancare il rapporto fiduciario, il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha revocato L'articolo Mic, Giuli revoca incarico capo Gabinetto Gilioli proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Mic, Giuli revoca incarico capo Gabinetto Gilioli Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Si comunica che, essendo venuto a mancare il rapporto fiduciario, il ministro della Cultura Alessandrohato L'articolo Mic,proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Ministero della Cultura - Giuli revoca l’incarico di capo di gabinetto a Gilioli : «È venuto a mancare il rapporto fiduciario» - Uno scrupolo che forse servirà proprio a evitare un nuovo caso Boccia. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha revocato l’incarico di capo di gabinetto al consigliere Francesco Gilioli. Secondo il quotidiano di via Solferino, non si tratta delle uniche novità introdotte da Giuli. Si tratta di Emanuele Merlino, il capo della segreteria tecnica dell’ex ministro, Narda Frisoni, capo di ... (Open.online)

