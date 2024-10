Lettera43.it - Media: «Qaani arrestato, ha avuto un infarto durante un interrogatorio»

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Esmail, il leader dei pasdaran, sarebbe agli arresti domiciliari e avrebbeunun. Lo riporta la rivista Middle East Eye. Di lui non si avevano più notizie da venerdì scorso, quando Israele aveva attaccato la roccaforte di Hezbollah uccidendo, probabilmente ma non è ancora certo, Hashem Safieddine, il successore di Hassan Nasrallah alla guida del movimento sciita.si troverebbe non in Iran ma a Beirut, dove si sarebbe recato due giorni dopo l’uccisione di Nasrallah per una valutazione in loco della situazione. Sempre Middle East Eye riporta inoltre che gli iraniani hanno seri sospetti che gli israeliani si siano infiltrati nel Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica, in particolare quelli che lavorano nell’arena libanese, e che «tutti sono attualmente sotto inchiesta».