Mamme del mondo | un viaggio attraverso culture tradizioni e sapori

Mamme del mondo è il titolo del nuovo cooking-show in quattro puntate, in onda ogni sabato in tutto il mondo su Rai Italia, e che è già disponibile su RaiPlay. Il format, ideato da Roberto De Santis, Sacha Lunatici, Tommaso Martinelli e Luigi Miliucci celebra la diversità culturale utilizzando il linguaggio universale del cibo.

“Mamme del mondo” - il nuovo cooking show di Rai Italia - (askanews) – Un nuovo cooking show, in 4 puntate, è stato presentato giovedì 3 ottobre presso la Casa del Cinema di Roma. Il format, ideato da Roberto De Santis, Sacha Lunatici, Tommaso Martinelli e Luigi Miliucci celebra la diversità culturale utilizzando il linguaggio universale del cibo. “Mamma del mondo”, realizzato dalla LorebProduction di Giacomo Silvestri, è diretto dal regista Federico ... (Ildenaro.it)

Jane Alexander protagonista di ‘Mamme nel mondo’ : “Amo cucinare. Al Gf sono stata me stessa - chiedete a Bea se abbiamo fatto pace” - Dopo il Grande Fratello, mi ricordo che in un’intervista avevi dichiarato che era stato difficile tornare a lavorare. Cosa ti ha dato e cosa ti ha tolto questo ruolo? Secondo me mi ha tanto e non mi ha tolto nulla. Forse perché a me la cucina interessa particolarmente. Tra gli ospiti che vedremo nel nuovo cooking show ci sono Carmen Russo, Jane Alexander, Rosy Chin e Justine Mattera. (Superguidatv.it)

Arriva "Mamme del mondo" : cooking show sul filo dei ricordi con Carmen Russo - Jane Alexander - Rosy Chin e Justine Mattera - A raccontare i propri ricordi personali e illustrare una ricetta. . Un viaggio culinario tra culture e paesi diversi con il fil rouge di ricette tramandate di madre in figlio: è la formula di " Mamme del mondo" , cooking show in onda dal 5 ottobre su Rai Italia e poi su RaiPlay con le conduttrici Annamaria Fittipaldi e Veronica Ursida che ospiteranno ogni volta una protagonista dello spettacolo e ... (Gazzettadelsud.it)