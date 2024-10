Maltratta i genitori e li caccia di casa: "Se tornate incendio tutto" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Oggi i carabinieri di Pimonte hanno tratto in arresto un 22enne del posto accusato di Maltrattamenti in famiglia, estorsione, rapina e lesioni personali nei confronti dei propri familiari e di resistenza a pubblico ufficiale. Il soggetto, dal 2023, con continue minacce e ingiurie, avrebbe Napolitoday.it - Maltratta i genitori e li caccia di casa: "Se tornate incendio tutto" Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Oggi i carabinieri di Pimonte hanno tratto in arresto un 22enne del posto accusato dimenti in famiglia, estorsione, rapina e lesioni personali nei confronti dei propri familiari e di resistenza a pubblico ufficiale. Il soggetto, dal 2023, con continue minacce e ingiurie, avrebbe

