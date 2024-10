Lukaku: “Presenza di Conte fondamentale, il percorso è all’inizio” (Di venerdì 11 ottobre 2024) L’attaccante Romelu Lukaku ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del TG1 dopo la sfida tra Italia e Belgio. L’attaccante del Napoli Romelu Lukaku non è figurato L'articolo Lukaku: “Presenza di Conte fondamentale, il percorso è all’inizio” proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Lukaku: “Presenza di Conte fondamentale, il percorso è all’inizio” Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) L’attaccante Romeluha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del TG1 dopo la sfida tra Italia e Belgio. L’attaccante del Napoli Romelunon è figurato L'articolo: “di, il” proviene da ForzAzzurri.net.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lukaku : «Tutti sanno la mia relazione con Conte. Scudetto? Stiamo calmi» - it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Lukaku sulla Serie A e il percorso del Napoli LA PRUDENZA – Lukaku ha poi proseguito sottolineando la competitività del calcio italiano e l’attenzione con cui bisogna affrontare il prosieguo della stagione. Abbiamo avuto importanti esperienze insieme». IL RAPPORTO – Romelu Lukaku ha rilasciato al TG1 un’intervista sul suo periodo iniziale al Napoli e ... (Inter-news.it)

Radio Goal – Lukaku attaccante stratosferico quando è utilizzato da Conte. Bonny piace molto al Napoli - Ha ottenuto grandi risultati con il Chelsea ed avrebbe potuto fare altre grandissime cose se avesse lavorato lì per più tempo. Scudetto? Non lo diciamo perchè sono scaramantico, diciamo che può succedere di tutto”. Paparesta, Bucchi, Corbo, Sgarbi, Annarumma, Dgebuadze, Ventura, Schira, Iachini, Souness, Manfredi e Castori sono intervenuti a Radio Goal sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli per ... (Terzotemponapoli.com)

Lukaku - c’è l’annuncio ufficiale : Conte ha confermato tutto - Mentre adesso ci dobbiamo concentrare solo sui giocatori che ho a disposizione”. Potrebbe rispondere alla convocazione anche già a novembre. Il centravanti belga, infatti, contro il Como ha sia realizzato il rigore del 2-1 che ben due assist vincenti (uno a Scott McTominay ed uno a David Neres). Tuttavia, al netto della grande prestazione, è palese che Romelu Lukaku debba ancora trovare la ... (Spazionapoli.it)