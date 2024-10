LIVE Paolini-Zheng 2-6, 6-3, 1-1, WTA Wuhan 2024 in DIRETTA: l’azzurra vince il secondo set (Di venerdì 11 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Gioco Paolini: prima vincente dell’azzurra, complice una risposta tutt’altro che perfetta dell’asiatica. A-40 Altra brutta risposta della cinese. 40-40 Brutto errore di Zheng che non trova il campo con la risposta su un servizio tutt’altro che irresistibile. 30-40 Termina di poco lungo il rovescio di Paolini. l’azzurra non è riuscita a gestire la risposta d’incontro della cinese. 30-30 Grandissimo punto dell’italiana. l’azzurra prima si è difesa sulle accelerazioni della cinese, poi è brava a verticalizzare con il dritto e a chiudere con la volee. 15-30 Passante vincente incrociato di Paolini. Lenta la discesa a rete di Zheng. 0-30 Paolini va fuori giri con il rovescio dal centro del campo. 0-15 Dritto vincente della cinese. Al servizio Jasmine Paolini Nel secondo set Zheng ha messo a segno 8 vincenti contro i 6 di Paolini. Oasport.it - LIVE Paolini-Zheng 2-6, 6-3, 1-1, WTA Wuhan 2024 in DIRETTA: l’azzurra vince il secondo set Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-1 Gioco: primante del, complice una risposta tutt’altro che perfetta dell’asiatica. A-40 Altra brutta risposta della cinese. 40-40 Brutto errore diche non trova il campo con la risposta su un servizio tutt’altro che irresistibile. 30-40 Termina di poco lungo il rovescio dinon è riuscita a gestire la risposta d’incontro della cinese. 30-30 Grandissimo punto dell’italiana.prima si è difesa sulle accelerazioni della cinese, poi è brava a verticalizzare con il dritto e a chiudere con la volee. 15-30 Passantente incrociato di. Lenta la discesa a rete di. 0-30va fuori giri con il rovescio dal centro del campo. 0-15 Drittonte della cinese. Al servizio JasmineNelsetha messo a segno 8nti contro i 6 di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Paolini-Zheng 2-6 - 6-3 - WTA Wuhan 2024 in DIRETTA : l’azzurra vince il secondo set - 30-15 Termina lunga la risposta della cinese. Zheng arriva in allungo sulla palla, colpisce in open e trova un favoloso vincente lungolinea. La cinese esce bene dal palleggio con un dritto lungolinea vincente. 12. 0-15 Si ferma a metà rete il rovescio lungolinea di Zheng. Al servizio Jasmine Paolini SECONDO SET Zheng è fuori dal campo e Paolini ne approfitta per andare a colloquio con Renzo ... (Oasport.it)

LIVE – Paolini-Zheng 2-6 6-3 0-0 - quarti di finale Wta Wuhan 2024 : RISULTATO in DIRETTA - La campionessa olimpica in carica, infatti, grazie al suo tennis caratterizzato da grande spinta da fondocampo con tutti i fondamentali, ha sempre rappresentato un duro ostacolo per Paolini. Tra le due giocatrici si tratta del terzo scontro diretto della carriera, con Zheng che guida il bilancio dei confronti per 2-0 e partirà leggermente favorita secondo le quote dei bookmakers. (Sportface.it)

LIVE Paolini-Zheng 2-6 - 4-1 - WTA Wuhan 2024 in DIRETTA : azzurra avanti di un break nel secondo set - 30-0 Noo. 2-4 Gioco Zheng: servizio e dritto per la cinese. 0-30 Dritto in contropiede vincente di Zheng che ruba il tempo all’avversaria. 12. La cinese esce bene dal palleggio con un dritto lungolinea vincente. 40-15 Servizio in slice alla T. 13. 40-15 Prima vincente per la cinese. 30-0 Prima al centro vincente per l’azzurra 15-0 Servizio in slice ad uscire e dritto dalla parte opposta. (Oasport.it)