Libano, Meloni: condanna per attacchi a Unifil, inaccettabili (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ott. (askanews) – “Stiamo seguendo con grande attenzione la situazione del contingente in Libano, i militari italiani prestano un’opera fondamentale, preziosa per la stabilizzazione dell’area. Il quartier generale Unifil e due basi sono stati raggiunti da colpi di arma da fuoco sparati dall’esercito israeliano, non posso non condannare questi episodi, non è accettabile, viola la risoluzione Onu 1701. Il governo italiano ha protestato con decisione, con Sanchez e Macron abbiamo deciso di stilare una dichiarazione comune”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni al termine del vertice Med9 a Cipro. L'articolo Libano, Meloni: condanna per attacchi a Unifil, inaccettabili proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ott. (askanews) – “Stiamo seguendo con grande attenzione la situazione del contingente in, i militari italiani prestano un’opera fondamentale, preziosa per la stabilizzazione dell’area. Il quartier generalee due basi sono stati raggiunti da colpi di arma da fuoco sparati dall’esercito israeliano, non posso nonre questi episodi, non è accettabile, viola la risoluzione Onu 1701. Il governo italiano ha protestato con decisione, con Sanchez e Macron abbiamo deciso di stilare una dichiarazione comune”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, nelle dichiarazioni al termine del vertice Med9 a Cipro. L'articoloperproviene da Ildenaro.it.

