La truffa del finto incidente a Siena e poi la fuga in auto: presi con le mani nel "sacco", pieno di oro e contanti (Di venerdì 11 ottobre 2024) I truffatori del finto incidente colpiscono ancora. Ma stavolta hanno avuto vita breve. Due persone sono state arrestate dagli agenti della polizia stradale di Orvieto con l'accusa di avere raggirato una anziana signora toscana, facendosi consegnare oggetti preziosi e denaro contante.

