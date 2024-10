Italia-Francia-Spagna “Condanna per l’attacco israeliano all’Unifil” (Di venerdì 11 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “In qualità di nazioni che da lungo tempo contribuiscono all’Unifil e partner di Libano e Israele, Noi, leader di Francia, Italia e Spagna, condanniamo il recente attacco dell’UNIFIL da parte dell’IDF. Esprimiamo la nostra indignazione dopo che diversi operatori di pace sono rimasti feriti a Naqoura. Questi attacchi costituiscono una grave violazione degli obblighi di Israele ai sensi della risoluzione Onu 1701 e del diritto internazionale umanitario. Questi attacchi sono ingiustificabili e devono finire immediatamente”. È quanto si legge nella dichiarazione congiunta dei leader di Francia, Italia e Spagna sul recente attacco all’Unifil in Libano. Unlimitednews.it - Italia-Francia-Spagna “Condanna per l’attacco israeliano all’Unifil” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “In qualità di nazioni che da lungo tempo contribuisconoe partner di Libano e Israele, Noi, leader di, condanniamo il recente attacco dell’UNIFIL da parte dell’IDF. Esprimiamo la nostra indignazione dopo che diversi operatori di pace sono rimasti feriti a Naqoura. Questi attacchi costituiscono una grave violazione degli obblighi di Israele ai sensi della risoluzione Onu 1701 e del diritto internazionale umanitario. Questi attacchi sono ingiustificabili e devono finire immediatamente”. È quanto si legge nella dichiarazione congiunta dei leader disul recente attaccoin Libano.

