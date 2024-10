Il vincitore di Masterchef Valerio Braschi apre un ristorante a Milano: “La mia cotoletta sarà la più pazza” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Con una diretta Instagram, il giovane chef Valerio Braschi, vincitore della sesta edizione di Masterchef Italia, ha annunciato che a breve aprirà un nuovo ristorante che si chiamerà Galleria 1887 di Valerio Braschi in galleria Vittorio Emanuele II. Fanpage.it - Il vincitore di Masterchef Valerio Braschi apre un ristorante a Milano: “La mia cotoletta sarà la più pazza” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Con una diretta Instagram, il giovane chefdella sesta edizione diItalia, ha annunciato che a breve aprirà un nuovoche si chiamerà Galleria 1887 diin galleria Vittorio Emanuele II.

L’ex vincitore di Masterchef Valerio Braschi apre un suo ristorante in Galleria al Duomo di Milano : “Farò la cotoletta più pazza d’Italia” - Masterchef, Valerio Braschi apre un suo ristorante in Galleria a Milano Valerio Braschi, vincitore della sesta stagione di Masterchef, ha annunciato l’apertura di un suo ristorante in Galleria Vittorio Emanuele, a due passi dal Duomo di Milano. Il ristorante, che si chiamerà “Galleria 1887 di Valerio Braschi”, si troverà accanto a “grandi marchi di moda italiani, ma anche Cracco e i fratelli ... (Tpi.it)

Tra lasagne in tubetto e spaghetti al pomodoro dolci : in Galleria a Milano apre il nuovo ristorante di Valerio Braschi - La data dell’inaugurazione ancora non è nota, per ora ci si deve accontentare di un “prossimamente”. «Sono stato molto contento del mio ultimo anno a Milano perché sono riuscito a conoscere i gusti dei milanesi. E – perché no – il pene di toro, novità del 2022 che lo chef ha raccontato di cuocere «per 18 ore a 75° in ultrasuoni per ottenerne una lastra gelatinosa. (Open.online)