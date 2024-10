Isaechia.it - Grande Fratello, Shaila ci ripensa di nuovo: ora le piace di nuovo Javier (Video)

Leggi tutta la notizia su Isaechia.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Nella Casa delGatta continua ad essere in bilico tra l’interesse per Lorenzo Spolverato eMartinez. Dopo la diretta di lunedì sera (clicca QUI per leggere), durante la quale la ballerina sembrava aver messo un punto alla conoscenza con il pallavolista per concentrarsi su quella con il modello, le cose sembravano essere chiare, ma a quanto pare le cose non stanno così. Ieri pomeriggio, infatti, l’ex velina ha avuto un primo chiarimento con, dal quale è rimasta molto sorpresa, al punto tale da tornare sui suoi passi. Martinez, infatti, le ha confidato di avere ancora un interesse nei suoi conforti e di non avercela con lei per quanto accaduto negli ultimi giorni: Il fatto di evitarti, non so se ci hai fatto caso ho provato a guardarti con altri occhi, ma non ce l faccio. È più forte di me, se ti guardo ancora mi fai un certo effetto, strano.