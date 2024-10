Fuochi in strada per la nascita del figlio, denunciati due tarantini (Di venerdì 11 ottobre 2024) tarantini Time QuotidianoHanno acceso una batteria di Fuochi in pieno centro di Taranto, non curanti dei balconi delle abitazioni e delle auto che in quel momento transitavano, scatenando la rabbia dei residenti che si sono riversati in strada. Il tutto per festeggiare la nascita di un bambino che è costata una denuncia a due tarantini. I fatti sono avvenuti ieri sera intorno alle 22.00 tra via Leonida e via Oberdan. Una intera batteria di Fuochi che ha destato prima preoccupazione, poi rabbia e incredulità . Sono stati gli stessi residenti infatti, ad attirare l’attenzione di una pattuglia della polizia che transitava in quella zona. All’arrivo degli agenti i due uomini avrebbero tentato di allontanarsi ma, identificati, sono stati entrambi denunciati. L'articolo Fuochi in strada per la nascita del figlio, denunciati due tarantini proviene da tarantini Time Quotidiano. Tarantinitime.it - Fuochi in strada per la nascita del figlio, denunciati due tarantini Leggi tutta la notizia su Tarantinitime.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)Time QuotidianoHanno acceso una batteria diin pieno centro di Taranto, non curanti dei balconi delle abitazioni e delle auto che in quel momento transitavano, scatenando la rabbia dei residenti che si sono riversati in. Il tutto per festeggiare ladi un bambino che è costata una denuncia a due. I fatti sono avvenuti ieri sera intorno alle 22.00 tra via Leonida e via Oberdan. Una intera batteria diche ha destato prima preoccupazione, poi rabbia e incredulità . Sono stati gli stessi residenti infatti, ad attirare l’attenzione di una pattuglia della polizia che transitava in quella zona. All’arrivo degli agenti i due uomini avrebbero tentato di allontanarsi ma, identificati, sono stati entrambi. L'articoloinper ladeldueproviene daTime Quotidiano.

