Davidemaggio.it - Francesco Paolantoni a rischio a Ballando con le Stelle

Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Prima grana percon le. A causa di un problema di salute, il comico napoletano è stato infatti costretto a rivedere, insieme alla sua insegnante Anastasia Kuzmina, la coreografia con la quale è chiamato gareggiare nella terza puntata del talent show condotto da Milly Carlucci. A dare l’annuncio la stessa coppia attraverso un video postato su Instagram. La prima a prendere la parola è stata la maestra: Franci non è in grado di allenarsi al momento, ci sta provando ma ogni volta sta sempre peggio e non sappiamo esattamente cosa portiamo in pista domani sera. Speriamo comunque una cosa dignitosa. Dopo aver detto di stare “malissimo”,ha aggiunto: Voglio precisare che non è un problema di ossa, non è un problema di allenamento è un problema di stomaco. () La coreografia che aveva preparato era straordinaria.