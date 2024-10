Football Manager 25 è stato nuovamente rinviato (Di venerdì 11 ottobre 2024) 2024-10-10 21:14:18 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Football Manager 25 è stato posticipato fino a marzo del prossimo anno per consentire agli sviluppatori il tempo necessario per “offrire la migliore esperienza possibile” agli utenti. È la seconda volta che il lancio del gioco viene posticipato poiché sottoposto a una profonda revisione. L’amministratore di FM ha spiegato in un blog che diceva: “Dopo un’attenta considerazione, Sports Interactive ha preso la difficile decisione di ritardare ulteriormente il rilascio di Football Manager 25. “A seguito delle discussioni con SEGA, i nostri licenziatari e partner, abbiamo concordato che la migliore linea d’azione è ritardare il lancio fino a marzo 2025. Le date di rilascio specifiche della piattaforma seguiranno una volta confermate. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) 2024-10-10 21:14:18 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:25 èposticipato fino a marzo del prossimo anno per consentire agli sviluppatori il tempo necessario per “offrire la migliore esperienza possibile” agli utenti. È la seconda volta che il lancio del gioco viene posticipato poiché sottoposto a una profonda revisione. L’amministratore di FM ha spiegato in un blog che diceva: “Dopo un’attenta considerazione, Sports Interactive ha preso la difficile decisione di ritardare ulteriormente il rilascio di25. “A seguito delle discussioni con SEGA, i nostri licenziatari e partner, abbiamo concordato che la migliore linea d’azione è ritardare il lancio fino a marzo 2025. Le date di rilascio specifiche della piattaforma seguiranno una volta confermate.

